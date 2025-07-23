Депутаты одобрили повышение госпошлин для автовладельцев с 1 сентября. Рост тарифов обоснован инфляцией. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Госдума в третьем и финальном чтении приняла законопроект, который предусматривает введение с 1 сентября новых государственных пошлины для автовладельцев. Например, за госномер водителям теперь придется заплатить 3 тыс. рублей вместо 2 тыс., а за международные водительские права — 3,2 тыс. рублей вместо 1,6 тыс. Как отметил эксперт Моржаретто, такая тенденция неудивительна, поскольку госпошлины не повышали многие годы.

«Есть официальное обоснование, в России не повышали госпошлины 10 лет, с тех пор была инфляция, и подорожали все материалы. Это объективные причины», — пояснил специалист.

По его словам, такое решение не сильно ударит по карману россиян, поскольку выплачивать их не нужно постоянно.

«Как автомобилисту, мне это очень не нравится. Другое дело, что это разовые выплаты, которые не надо каждый день платить. Это права раз в 10 лет, машины тоже мы меняем нечасто, по последним данным статистики, раз в семь лет, и так далее. Это не то, что со страшной силой ударит», — выразил мнение эксперт.

При этом Моржаретто заключил, что на данный момент нет смысла гадать, повысят ли госпошлины еще раз спустя десять лет или раньше.

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