В Серпухове после капремонта откроется детский сад при школе №16

В городе Серпухове на улице Космонавтов продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 16, строительная готовность объекта превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Специалисты ведут пусконаоладочные работы, сборку и расстановку мебели, благоустройство прилегающей к детскому саду территории. Площадь здания составляет почти 3 тыс. кв. м, в нем обновят групповые комнаты, спальни, игровые зоны, пищеблок и медицинский кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.