Почти 30 тыс. посетителей собрало мероприятие «Культурный код Подмосковья»
Почти 30 тыс. человек посетили мероприятие «Культурный код Подмосковья»
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Более 26 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья», которое прошло в минувшую субботу в 84 парках Московской области. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ждали тематические выставки, лекции, мастер-классы, экскурсии, концертные программы и интерактивы, посвященные истории, традициям и выдающимся личностям муниципалитетов. Так, например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошли арома-фестиваль «Шик-МодернЪ», театральная экскурсия, мастер-класс и ярмарка, выставка-пленэр, лекции, в городском парке Солнечногорска участники - художественные и фотовыставки, открытый урок по живописи, ярмарка, концертная программа и так далее.
Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.