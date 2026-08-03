Не к морю, а в приключение: топ-5 небанальных направлений для отпуска в августе 2026

Август — разгар отпускного сезона, сообщил inkazan.ru. Редакция издания изучила актуальные данные сервисов бронирования и составили пятерку лучших направлений для короткой поездки или полноценного отпуска для тех, кто не хочет отдыхать на берегу моря.

Саратов: великая река по доступной цене

Если хочется увидеть настоящую Волгу без многотысячных толп туристов, стоит обратить внимание на Саратов. По данным издания со ссылкой на «Яндекс Путешествий», город-миллионник признан самым доступным для летнего отдыха в 2026 году. Гулять здесь можно по набережной Космонавтов, любоваться знаменитым автодорожным мостом через Волгу и пить лимонад в историческом парке «Липки». Любителям природы стоит посетить Кумысную поляну — огромный лесопарк прямо в черте города.

Лайфхак: бронируйте посуточные квартиры в центре — отличные апартаменты можно снять за ₽2–3 тыс. в сутки, тогда как стандартный номер в отеле обойдется примерно в ₽6 тыс.

Самарская область: космос, горы и пиво

Самара занимает четвертую строчку в рейтинге доступных направлений для отдыха. Местная набережная считается самой протяженной в Европе — идеальное место для велопрогулок и встреч заката. Поклонникам космической тематики обязательно стоит посетить музей «Самара Космическая» со знаменитой ракетой-носителем «Союз» у входа (входной билет — ₽400).

Совет: не ограничивайтесь городом — возьмите однодневный тур в село Ширяево (от ₽2500), чтобы подняться на Попову гору и заглянуть в старинные штольни, где добывали известняк для самарских особняков.

Башкортостан: Шиханы и дикий мед

Классика туризма из Татарстана — соседняя Башкирия. Бюджет поездки: ночь в отеле столицы — ₽6 690. Но главные сокровища республики скрыты не в Уфе. Отправляйтесь в сторону Стерлитамака к шиханам Торатау и Юрактау — это древние коралловые рифы, сформировавшиеся 230 миллионов лет назад. Подъем на них бесплатный, а открывающиеся виды бесценны. Обязательно загляните в этнопарк «Шульган-Таш», где можно попробовать настоящий бортевой мед диких пчел.

Совет: снимайте гостевые дома не в Уфе, а у подножия гор — целый дом на компанию обойдется всего в ₽5–7 тыс. за сутки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Удмуртия: Ижевский пруд и пельмени

Северное направление для тех, кто устал от летнего зноя. Ночь в гостинице обойдется в ₽6 тыс. На машине дорога займет около четырех часов. В столице Удмуртии стоит прогуляться по шикарной набережной Ижевского пруда, посетить Музей Калашникова (билет для взрослых — ₽350) и обязательно попробовать перепечи. В республике активно развивается глэмпинг — отдых в комфортабельных палатках посреди леса. Летом здесь проводятся крупные бесплатные фестивали («Счастье фест», «Ясно фест»), которые можно совместить с поездкой.

Озеро Банное: уральское море

Если душа требует именно купания, но поездка на Черное море не входит в планы, идеальная альтернатива — озеро Банное (Яктыкуль) в Башкирии. Самый экономный вариант — путешествие на личном автомобиле. Аренда домика на базе отдыха обойдется в ₽4 –8 тыс. за сутки на семью. Водоем считается самым глубоким в регионе, а вода в нем удивительно чистая. Здесь развиты парусный спорт и рыбалка. Рядом находится горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск», куда можно подняться на канатной дороге даже летом.

Совет: выбирайте базы отдыха на берегу, противоположном санаторию, — там тише, чище и значительно меньше отдыхающих.

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