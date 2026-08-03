Сезонное изобилие: на рынке Егорьевска ягоды стоят в разы меньше, чем в супермаркетах

В Егорьевске стартовал пик ягодного сезона — стоимость смородины и крыжовника на местных рынках пошла вниз. Если в последних числах июня и первой половине июля литр черной или красной смородины продавали минимум за ₽400, а крыжовник достигал в цене ₽600, то с наступлением августа ситуация кардинально переменилась. Теперь те же объемы ягод обходятся покупателям в ₽250 и ₽300 соответственно, сообщил REGIONS.

Местные садоводы и владельцы приусадебных хозяйств активно продают собранный урожай, насыщая рынок предложением. В зависимости от сорта и внешнего вида ягоды ценник на смородину в начале лета колебался в диапазоне от ₽400 до ₽600. Сейчас же этот порог опустился ниже ₽300.

Аналогичная картина наблюдается и с другими популярными летними ягодами. Стоимость малины в первые дни августа варьируется от ₽200 до ₽400 за литр или килограмм в зависимости от способа продажи. Чернику на частных онлайн-площадках можно найти по цене около ₽300 за литровую банку.

Главная причина столь заметного удешевления кроется в естественных природных процессах. Массовое плодоношение кустарников и деревьев в садах Егорьевского округа привело к перенасыщению рынка, когда объемы свежих ягод значительно опережают покупательскую активность, что неизбежно толкает цены вниз.

Способы приобретения ягод в округе остаются традиционными. Частники торгуют на центральном рынке города, где стоимость зачастую оказывается демократичнее сетевых супермаркетов. Большой популярностью пользуются объявления в социальных сетях и специализированных группах — многие продавцы обещают доставку прямо в день сбора, что гарантирует максимальную свежесть. Наконец, свои предложения активно размещают на площадках с частными объявлениями, где можно найти варианты от продавцов из разных районов округа.

В то же время в крупных розничных сетях ценовая политика на ягоды остается непреклонной. Килограмм крыжовника там оценивается почти в ₽700, а за черную смородину просят около ₽1,2 тыс. При этом стандартная 100-граммовая упаковка малины стоит порядка ₽160, а небольшая коробочка черники — ₽250, что в разы превышает цены частных продавцов.

Ранее сообщалось, что с начала года ценник на огурцы рухнул на 44,59%.