Подмосковье с начала 2026 года экспортировало 266 тонн мороженого. Этот показатель на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ключевые партнеры региона — Узбекистан, Белоруссия и Казахстан. В числе самых крупных подмосковных производителей мороженого — компании «Чистая Линия» из Долгопрудного, «Дмитровский молочный завод» и «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска.

За 5 месяцев 2026 года в Подмосковье произвели 46 тыс. тонн мороженого, что превышает результат за 2025-й на 700 тонн. Доля региона составляет более 15% от общероссийского объема производства и 43,7 % от объема в ЦФО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что компания «Логика молока» продолжит развивать свое производство в Подмосковье.