На одном из интернет-порталов свободных объявлений появился лот, который наверняка заставит замереть сердца тех, чье детство пришлось на советскую эпоху. Местный умелец из Щелкова выставил на продажу педальный «Москвич», относящийся к третьей генерации. Внешний вид экспоната создает полное впечатление, будто его только что выпустили с заводского конвейера в восьмидесятые годы прошлого века, сообщил REGIONS.

Безупречный глянец кузова — итог длительной и скрупулезной работы. Как пояснил реставратор, металлической основе была возвращена идеальная геометрия: поверхность обработали абразивной струей, затем заварили все проблемные участки и довели до безупречного состояния, после чего покрыли краской в условиях специализированного бокса. Ходовая часть, механизм рулевого управления, резиновые диски и педальный узел функционируют безукоризненно. Жителю Щелкова удалось воссоздать даже аутентичный звуковой сигнал. Кроме того, установлены действующие фары, запитанные от батареек, причем всю электропроводку удалось замаскировать, чтобы сохранить винтажный дух.

«Помимо прямого назначения, прекрасно подойдет как стильный элемент декора для ресторана, бара, фотостудии, шоурума или витрины магазина», — подчеркнул автор объявления.

Для щелковского мастера восстановление такой техники — не просто увлечение, а давнее профессиональное призвание. На протяжении 12 лет он вдыхает свежие силы в педальный автотранспорт эры СССР, извлекая из-под слоев коррозии настоящие сокровища.

За плечами коллекционера — десятки спасенных экземпляров. В его ангаре выстроилась целая экспозиция раритетов: тут и узнаваемые «Москвичи», и брутальные «Уралы», аэродинамичные «Ракеты», а также «Стрелы», «Невы», ракетоподобные «Лайки», разноцветные «Радуги», крошечные «Крошки» и «Зироньки» наряду с элегантными «Конями». Каждый аппарат доведен до эталонного состояния с дотошным соблюдением оригинальных чертежей.

В сегодняшнем мире, переполненном пластмассовыми игрушками, такие изделия представляют исключительную ценность. Это не просто детские забавы — это осязаемые приветы из прошлого, дарующие взрослым возможность вновь ощутить ту неподдельную радость, когда дворовые дорожки превращались в гоночные треки, а на счету была каждая минута, проведенная за кручением педалей в образе лихого гонщика.

Ранее сообщалось, что Mercedes стал лидером по минимальному пробегу в Подмосковье.