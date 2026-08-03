Спасатели Подмосковья рассказали жителям Подмосковья о правилах безопасности во время грозы

По словам спасателей, грозу лучше переждать в здании. В доме рекомендуется закрыть окна и двери, а также заслонку дымохода, и отключить электроприборы от сети. Автомобили лучше не парковать у деревьев и ветхих построек.

Если гроза застала вне дома, нужно как можно скорее покинуть опасную зону. На открытой местности следует держаться как можно дальше от отдельно стоящих деревьев, ЛЭП, высоких металлических конструкций и ветхих построек. Также необходимо отойти от велосипеда, самоката или скутера, снять металлические предметы. Прятаться лучше в низине, но не у водоемов. В лесу можно укрыться среди невысоких деревьев или кустарников.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волхонка».