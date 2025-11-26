В Клину в день приезда Деда Мороза из Великого Устюга пройдет юбилейное карнавальное шествие

В честь визита Деда Мороза в городе традиционно пройдет карнавальное шествие. Всех желающих приглашают посетить мероприятие. Участниками карнавала станут яркие творческие команды, имеющие подобный опыт.

Дед Мороз из Великого Устюга в 15-ый раз посетит Клин. Главный волшебник страны прибудет 20 декабря.

«Карнавал-2025 в этом году юбилейный, поэтому он будет особенным. Лучший за 15 лет. В карнавале примут участие лучшие и самые красочные команды за весь этот период», — рассказала заведующая отделом культурно-массовых мероприятий МБУК «Централизованная клубная система» Олеся Торбенкова.

Олеся Торбенкова рассказала, что для участия в шествии необходимо подать заявку с фото. Предложения ждут на почте CKS_KLIN_KLUB@MAI.RU с пометкой «КАРНАВАЛ 2025».

Карнавальное шествие во главе с Дедом Морозом состоится 20 декабря. Участники пройдут по главным улицам города. В парке «Сестрорецкий» волшебник проведет торжественную церемонию награждения лучших команд.

Дед Мороз уделит внимание детям, которые в Новый год будут вынуждены находить в больнице. Волшебник посетит социально-значимые объекты, в том числе и детскую больницу. Гость из Великого Устюга встретится также с детьми участников спецоперации.

Оргкомитет уже собирает участников карнавального шествия. Подробная программа мероприятия будет опубликована позже.