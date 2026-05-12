Группа особого риска: кому из собственников недвижимости угрожает новая схема телефонных мошенников

Министерство внутренних дел и Росреестр предупредили граждан о появлении новой мошеннической схемы, нацеленной на владельцев дачных участков, коттеджей и другой загородной недвижимости, сообщил VSE42.RU .

Как сообщили в ведомствах, аферисты рассылают людям сообщения о якобы выявленных нарушениях земельных норм. Сразу после этого владельцу участка предлагают оперативно перевести деньги, обещая при этом «льготную оплату штрафа» по специальной ссылке.

Главная цель таких рассылок, поясняют в МВД и Росреестре, вовсе не взыскание вымышленного денежного взыскания, а хищение персональных данных. Как только ничего не подозревающий гражданин переходит по полученной ссылке и вводит запрашиваемые сведения, мошенники получают доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги». По данным ведомств, в зоне особого риска находятся именно собственники загородной недвижимости.

В государственных структурах особо подчеркивают: законным основанием для уплаты административного штрафа служит исключительно официальное постановление о назначении наказания. Такой документ, уточняется, выдается лично при рассмотрении дела, направляется заказным почтовым отправлением либо приходит в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги».

