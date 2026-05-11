Смартфон в заложниках: у пирамид Гизы появилась новая схема вымогательства пугает туристов в Египте
Популярная достопримечательность Египта стала местом реализации дерзкой мошеннической схемы. Злоумышленники используют доверчивость иностранных гостей, желающих сделать красивый кадр на фоне пирамид, чтобы затем удерживать их личные гаджеты ради выкупа, пишет Турпром.
Фотография с ценой на песке
Суть новой аферы, о которой предупреждают путешественники, заключается в имитации дружелюбия. Местные жители сами подходят к туристам и предлагают сфотографировать их на телефон отдыхающего. Как только устройство оказывается в руках мошенника, он делает снимок, но отказывается возвращать смартфон без оплаты. Чтобы не привлекать лишнего внимания и избежать аудиофиксации требований, сумму выкупа злоумышленники часто пишут пальцем прямо на песке. До получения денег гаджет остается у вымогателей.
В зоне риска — одиночные путешественники
Наибольшую опасность эта схема представляет для туристов, осматривающих плато Гиза самостоятельно, без сопровождения сертифицированных гидов. Отсутствие профессионального посредника развязывает руки мошенникам, а конфликты иногда доходят до серьезного противостояния. В ряде случаев для возврата имущества пострадавшим приходилось обращаться за помощью к туристической полиции, патрулирующей территорию памятников древности.
Как избежать ловушки на экскурсии
Эксперты по безопасности призывают проявлять крайнюю бдительность при посещении египетских древностей. Помимо кражи смартфонов через «услугу фотографа», актуальными остаются и классические методы обмана: навязывание «бесплатных» поездок на верблюдах, за которые потом требуют деньги, продажа поддельных билетов и навязчивая торговля сувенирами. Главное правило безопасности — никогда не передавать свои вещи в руки незнакомцам и игнорировать любые предложения о «бесплатной» помощи. Для фотосъемки лучше использовать штатив или обращаться к другим туристам из организованных групп.