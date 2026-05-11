Смартфон в заложниках: у пирамид Гизы появилась новая схема вымогательства пугает туристов в Египте

Фотография с ценой на песке

Суть новой аферы, о которой предупреждают путешественники, заключается в имитации дружелюбия. Местные жители сами подходят к туристам и предлагают сфотографировать их на телефон отдыхающего. Как только устройство оказывается в руках мошенника, он делает снимок, но отказывается возвращать смартфон без оплаты. Чтобы не привлекать лишнего внимания и избежать аудиофиксации требований, сумму выкупа злоумышленники часто пишут пальцем прямо на песке. До получения денег гаджет остается у вымогателей.

В зоне риска — одиночные путешественники

Наибольшую опасность эта схема представляет для туристов, осматривающих плато Гиза самостоятельно, без сопровождения сертифицированных гидов. Отсутствие профессионального посредника развязывает руки мошенникам, а конфликты иногда доходят до серьезного противостояния. В ряде случаев для возврата имущества пострадавшим приходилось обращаться за помощью к туристической полиции, патрулирующей территорию памятников древности.

Как избежать ловушки на экскурсии

Эксперты по безопасности призывают проявлять крайнюю бдительность при посещении египетских древностей. Помимо кражи смартфонов через «услугу фотографа», актуальными остаются и классические методы обмана: навязывание «бесплатных» поездок на верблюдах, за которые потом требуют деньги, продажа поддельных билетов и навязчивая торговля сувенирами. Главное правило безопасности — никогда не передавать свои вещи в руки незнакомцам и игнорировать любые предложения о «бесплатной» помощи. Для фотосъемки лучше использовать штатив или обращаться к другим туристам из организованных групп.