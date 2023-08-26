Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область, есть разрушения

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интернет-мессенджере сообщил, что ВСУ обстреляли одно из сел региона, пишет агентство ТАСС.

Губернатор Александр Богомаз отметил, что пострадавших нет. Урон был нанесен инфраструктуре населенного пункта: нарушено электроснабжение и разрушено четыре частных домовладений. Оперативные службы ликвидируют последствия обстрелов.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет», - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз

В субботу, 26 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в интернет-мессенджере, что Украина ударила по региону кассетными боеприпасами. Шесть человек получили ранения. Одному из пострадавших делают операцию. Его состояние тяжелое.

«Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы», - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

В Белгородской области также зафиксированы разрушения частных домовладений: разрушены стены и заборы, выбиты стекла, нарушено электроснабжение. Пострадали спортивные объекты. Повреждены несколько автомобилей.

СК России будет проводить следственные действия относительно обстрела российского села кассетными боеприпасами. Кассетные боеприпасы были переданы Украине США, несмотря на признание оружия запрещенным международной конвенцией.