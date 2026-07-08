Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух лисят, найденных в детском саду Балашихи

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух лисят, которые были найдены под верандой детского сада в Балашихе. Детенышей освободили и вернули в лес.

За помощью спасателей обратилась директор детсада. Она рассказала, что на прогулочной площадке под верандой обнаружены два лисенка. Иногда животные выходили к детям.

Прибывшие на место специалисты установили, что лисята находятся в расщелине под верандой. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они приподняли веранду, разобрали деревянные полы и осторожно вытащили детенышей.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

«Пушистики все это время вели себя спокойно и благодарно ждали своего спасения. Спасатели привели веранду в порядок, после чего на своем автомобиле отвезли лисят в близлежащий лесной массив и отпустили их в привычную для них среду обитания», — начальник 201-й ПСЧ Игорь Туз.

Ранее в Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали, что работники Мособлводоканала в Павловском Посаде выходили двух бельчат.