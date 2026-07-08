Свыше 36,5 тыс. человек прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья с января

Свыше 36,5 тыс. человек прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Главное преимущество стационаров кратковременного пребывания для пациентов — возможность получить необходимую медицинскую помощь без длительного нахождения в стационаре, что позволяет сохранять привычный образ жизни и не менять повседневные планы», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Стационары кратковременного пребывания открыты в 60 медучреждениях Подмосковья. В них оказывают помощь по ряду направлений. Самые востребованные — хирургия, урология, гинекология, офтальмология. После операции за состоянием пациента наблюдают медики. Если нет осложнений и состояние стабильное, пациента выписывают в тот же день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.