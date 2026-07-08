Администрация Павловского Посада: семью Тимаковых поздравили с 50‑летием брака

Как сообщил ВРИП главы округа Сергей Владимирович Балашов, на торжественной встрече собрались три поколения семьи: сын, внучка и маленькая правнучка.



Супруги посвятили труду значительную часть жизни. Каждый из них проработал по 37 лет на мебельном комбинате, был удостоен звания «Лучший мастер I класса» и имеет статус ветерана труда. По словам Балашова, история Тимаковых — пример преданности делу, любви и взаимоуважения.



Надежда Ивановна поделилась простым секретом семейного счастья: главное — теплое, заботливое отношение друг к другу. В качестве напутствия молодым пара посоветовала не жить одним днем, продумывать поступки и, прежде всего, беречь любовь — тогда забота возникает сама собой.



Балашов подчеркнул, что подобные истории служат вдохновляющим примером для жителей округа, и пожелал юбилярам здоровья, счастья и благополучия.