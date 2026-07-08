Врачи в Наро-Фоминске достали из желудка мужчины несколько лезвий от бритвенного станка

Специалисты Наро-Фоминской больницы спасли мужчину, который проглотил несколько лезвий от бритвенного станка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель с лезвиями в желудке. Обстоятельства, при которых это произошло, пациент не уточнил. Мужчину экстренно направили на операцию.

Под внутривенной седацией специалисты эндоскопическим методом извлекли острые предметы. Операция длилась час и прошла успешно и без осложнений.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Некоторое время он проведет в отделении хирургии, после чего будет выписан.

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