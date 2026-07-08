Победительница «Сокровищ императора» Шкуро объявила о помолвке

Участница шоу Comedy Club Екатерина Шкуро объявила о помолвке, пишет Woman.ru. Она не стала раскрывать детали предстоящей свадьбы и имя избранника, но пообещала рассказать обо всем позже.

Накануне Шкуро вместе с бывшей участницей «Дома-2» Ириной Пинчук стали победительницами шоу «Сокровища императора». Победа далась им непросто, но эмоции от успеха переполнили обеих участниц проекта.

Этот год стал для Екатерины временем перемен. В начале 2026 года она развелась с экс-хоккеистом Дмитрием Козловым. Актриса признавалась, что их брак был союзом двух творческих личностей, которые пытались совместить работу, карьеру и семейную жизнь. Однако тотальная вовлеченность друг в друга привела к конфликтам.

Шкуро отметила, что взяла на себя роль стабилизатора, но это привело к эмоциональному выгоранию. Она устала носить маску счастливого благополучия и решила прекратить самообман. В браке с Козловым родились двое детей.

Ранее сообщалось, что победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс женился.