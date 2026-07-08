Депутат Госдумы предложил признать саперов участниками боевых действий

Саперы из негосударственных организаций, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, должны получить официальный статус участников боевых действий. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Парламентарий подчеркнул, что эти специалисты длительное время работают наравне с военнослужащими, участвуя в гуманитарном разминировании территорий. Однако, по его словам, несмотря на реальные риски для жизни и фактическую вовлеченность в боевые задачи, саперы из негосударственных структур остаются без положенной государственной социальной поддержки. Афонин обратил внимание на необходимость законодательного урегулирования их статуса и предоставления соответствующих льгот и гарантий.

«Саперы — одна из самых подготовленных, отважных и мужественных категорий военных. Эти люди рискуют, выполняя ответственные задачи. Без них освобождение территорий невозможно. Саперы делают поля, дороги, леса безопасными. В зоне СВО к разминированию активно привлекают и специалистов из негосударственных организаций. Назрела необходимость в социальном обеспечении таких людей, поскольку у них нет статуса, дающего право на соцподдержку. КПРФ разработала дополнение в ФЗ „О ветеранах“. Инициатива позволит получить статус ветерана боевых действий сотрудникам специализированных организаций, принимавшим участие в обследовании и очистке местности от взрывоопасных предметов», — пояснил Афонин.

Как добавил Афонин, его инициативу поддержали представители Национального центра гуманитарного разминирования. По словам депутата, они обратили внимание законодателей на существующий правовой пробел, требующий скорейшего устранения. Афонин призвал урегулировать статус саперов на законодательном уровне, предоставив им соответствующие льготы и гарантии.

«Представители одной из негосударственных специализированных организаций — Национального центра гуманитарного разминирования — обратились за помощью в вопросе признания их сотрудников участниками боевых действий. Они обратили внимание на существующий правовой пробел и отсутствие для специалистов мер социальной защиты», — заключил Афонин.

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