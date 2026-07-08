С начала 2026 года Отделение Социального фонда по Москве и Московской области назначило досрочные страховые пенсии по старости 2,6 тыс. многодетных матерей столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей: при трех — 57 лет, при четырех — 56, при пяти и более — 50 лет. Главные условия для досрочного назначения выплат — воспитание детей до 8 лет, страховой стаж не менее 15 лет и наличие минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Право распространяется и на усыновительниц.

С 2026 года в стаж включают периоды ухода за пятым и последующими детьми до полутора лет — ранее учитывали не более четырех детей и максимум 6 лет. За каждый год ухода начисляется 5,4 ИПК, за полтора года — 8,1 балла. Также женщины с большим стажем могут получить до 36,6 тыс. рублей ежемесячной доплаты при наличии звания «Мать-героиня».

Перед подачей заявления рекомендуется проверить выписку из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах» и при необходимости скорректировать данные через клиентскую службу Соцфонда.