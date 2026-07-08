За 14 лет по программе «Земский доктор» в Подмосковье приехали работать свыше 2,8 тыс. врачей и фельдшеров
В Подмосковье с 2012 года трудоустроились более 2,8 тыс. «земских» медиков
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с 2012 года в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» приехали работать более 2,8 тыс. медиков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря такой программе нам удается привлекать медицинских специалистов в отдаленные территории региона и повышать доступность медицинской помощи на местах», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
По ее словам, в 2026 году в медицинские учреждения в селах и деревнях области планируется привлечь еще 222 специалиста.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последние пять лет в Подмосковье открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий.