Олег Шепс и его возлюбленная расписались

В Москве прошла свадьба победителя 21-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Олега Шепса и фотографа Полины Еременко, сообщает The Voice. Церемония прошла в одном из столичных ЗАГСов. После официальной регистрации молодожены поделились первым совместным фото в салоне автомобиля.

Фото: [ соцсети ]

Шепс и Еременко начали встречаться год назад. Их роман стал известен в начале лета 2025-го года, когда они перестали прятаться и начали публиковать совместные снимки. Познакомились влюбленные на съемках мистического телешоу на канале ТНТ. В мае 2026 года Олег сделал Полине предложение на берегу моря, и она ответила согласием.

Полине 24 года. Она родом из города Ишима Тюменской области. Девушка работает фотографом и сотрудничает со многими известными звездами шоу-бизнеса.

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