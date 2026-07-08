Продолжение боевых действий, по мнению политолога Богдана Безпалько, остается для Владимира Зеленского единственным инструментом удержания политического контроля и сохранения личной безопасности. В разговоре с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ допустил, что именно этими соображениями могло быть продиктовано решение Киева не принимать мирные инициативы, предложенные американским лидером Дональдом Трампом.

Как обратил внимание эксперт, на сегодняшний день отсутствуют детально проработанные пункты возможного мирного соглашения, что существенно тормозит дипломатический процесс. Более того, по убеждению Безпалько, украинский президент в нынешних условиях во многом рассчитывает на содействие европейских столиц.

Вероятно, полагает аналитик, для Зеленского сейчас важнее не достижение перелома на поле боя, а возможность как можно дольше удерживать вооруженное противостояние, затягивая конфликт и сохраняя тем самым собственную политическую субъектность.

«Продвижения ВСУ нет. Однако Зеленский надеется, что это противостояние может длиться годами, а за это время он обеспечит себе безопасность», — пояснил Безпалько.

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