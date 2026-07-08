В Красногорске москвичку осудили за мошенничество под видом экстрасенсорных услуг

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 50-летней москвички, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле–мае 2026 года ввела в заблуждение жительницу Санкт-Петербурга и заявила ей, что она обладает экстрасенсорными, магическими или целительскими способностями. В ходе личных встреч и телефонных переговоров она убедила потерпевшую в наличии у нее и ее семьи «родового проклятия». Чтобы снять его, она призвала проводить платные обряды «чистки и снятия порчи»

В результате потерпевшая в период с 24 апреля по 4 мая 2026 года совершила несколько переводов на банковскую карту подсудимой на общую сумму 885 тыс. рублей. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — полное возмещение ущерба и компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. рублей, признание вины и раскаяние в содеянном. Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.