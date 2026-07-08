В Истре по нацпроекту отремонтировали 7 участков региональных дорог
Ремонт региональных дорог завершили в Истре в рамках нацпроекта
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Истре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 7 участков региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Всего в этом сезоне на региональной сети Истры обновили более 16 км дорожного покрытия — свыше 10 км отремонтировали на Волоколамском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Самый протяженный из отремонтированных объектов — участок Волоколамского шоссе, связывающий Снегири и Ленино. Его длина составляет около 8,5 км.
В округе продолжается ремонт муниципальных дорог. Покрытие обновили на 46 участках из 67. Общая протяженность отремонтированных дорог составила около 12 км. Капитально отремонтируют 6 участков протяженностью 3,7 км.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице Дедовска.