В Истре по нацпроекту отремонтировали 7 участков региональных дорог

Ремонт региональных дорог завершили в Истре в рамках нацпроекта

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Истре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 7 участков региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в этом сезоне на региональной сети Истры обновили более 16 км дорожного покрытия — свыше 10 км отремонтировали на Волоколамском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Самый протяженный из отремонтированных объектов — участок Волоколамского шоссе, связывающий Снегири и Ленино. Его длина составляет около 8,5 км.

В округе продолжается ремонт муниципальных дорог. Покрытие обновили на 46 участках из 67. Общая протяженность отремонтированных дорог составила около 12 км. Капитально отремонтируют 6 участков протяженностью 3,7 км.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице Дедовска.

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