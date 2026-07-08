В Красногорске возведут новый корпус в ЖК «Гранель Аникеевский»

Девелопер проекта — ГК «Гранель» ведет подготовительные работы в новом корпусе № 9 в составе ЖК «Гранель Аникеевский», который возводят в Красногорске, строители выполняют раскопку котлована и устройство бетонной подготовки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут работы и на стройплощадках других корпусов. Так, в корпусе 1.1 продолжается утепление фасада, установка оконных конструкций, устройство базовой штукатурки фасада, в корпусе 13 — проводятся кровельные работы, а также утепление и базовое оштукатуривание фасада. В корпусе 12.1 специалисты завершают монолитные работы, 12.2 — остекление. В корпусе 7 строители ведут устройство монолитных стен и перекрытий цокольного этажа, 1.2 — устройство котлована, бетонную подготовку и устройство гидроизоляции фундамента.

В первую очередь проекта на территории возведут 10 жилых домов высотой 4-6 этажей с благоустроенными дворами, закрытыми от машин. Планируется также возведение детского учреждения и поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.