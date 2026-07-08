Папайя цветет, кофе растет: что происходит в необычной теплице Комбината благоустройства Пущина

В подмосковном Пущине коммунальщики превратили обычный тепличный комплекс в уголок тропиков. Теперь здесь наряду с цветами для городских клумб растут бананы, папайя, гранаты и даже кофейные деревья. Необычную историю REGIONS рассказала начальник участка благоустройства Ирина Абольцова.

Как пояснила специалист, большинство экзотов оказались в теплице не по заказу, а по воле случая — их принесли горожане, у которых подоконники перестали вмещать разросшиеся домашние растения. Сотрудники учреждения приняли деревца, адаптировали их к тепличным условиям и теперь ухаживают за ними наравне с основной продукцией.

«Папайя у нас цветет, но плодов пока не было, — поделилась Ирина Абольцова. — Мы поддерживаем температуру и влажность, как в ее естественной среде, и ждем урожая».

Гордость коллектива — кофейный куст. Его передали специалистам в сильно ослабленном состоянии, однако работники смогли реанимировать растение. Созревшие зерна, по словам сотрудников, можно будет использовать либо для размножения, либо переработать в сырье для приготовления напитка. Какой вариант выберут — пока не решили.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Валерий Гореловский ]

В теплице площадью 1 000 квадратных метров трудится 10 человек. Основной задачей коллектива остается обеспечение города цветами: в этом сезоне здесь планируют вырастить более 120 тыс. растений разных сортов. Экзотические питомцы стали приятным экспериментом, который украшает рабочие будни коммунальщиков.

Ранее сообщалось, что минимальные годовые расходы на дачу в Подмосковье составили ₽19 тыс.