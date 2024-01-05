Губернатор Гладков: В больницы Москвы продолжают поступать раненые жители Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил, что на данный момент в медицинских учреждениях региона и столицы находится 74 раненых жителей, сообщает агентство «РИА Новости» .

В реанимации города Москвы находится 20 человек, которые получили ранения на территории Белгородской области после неоднократных атак ВСУ. В ночь на 5 января украинские военные снова обстреляли центральный город региона. Пострадали два человека. Одному провели операцию. Второму понадобился коллективный осмотр медиков, чтобы они совместно приняли решение о дальнейших действиях.

«Все находятся под контролем опытных врачей. Все молимся и надеемся на их скорейшее выздоровление.», - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что коммунальщики восстанавливают разрушенные объекты, но из-за ежедневной агрессии со стороны ВСУ работы становится все больше.

«За вчерашний день восстановили более 800 кв. метров стеклопакетов, оконных конструкций в жилых квартирах и домах.», - информирует глава региона

Губернатор Гладков выразил слова благодарности всем жителям региона. Каждый оказывает помощь, исходя из своих возможностей. Руководители строительных компаний предоставляют материалы и рабочих. Дети рисуют рисунки, чтобы поддержать раненых. Многие молятся за тех, кто погиб, и тех, кто в больницах.

Ранее мы сообщали, что погибшую при обстреле Белгорода семью с годовалым ребенком похоронили в общей могиле.