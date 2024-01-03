Погибшую при обстреле Белгорода семью с годовалым ребенком похоронили в общей могиле

Убитых украинскими террористами во время предновогоднего ракетного обстрела Белгорода 30 декабря супругов Надежду и Дмитрия Ряполовых похоронили на кладбище в населенном пункте Казацкое Яковлевского округа Белгородской области.

Как сообщает РИА Новости, вместе с ними упокоился и погибший годовалый сын Раполовых Герман. Вся семья была захоронена в одной общей могиле.

По данным журналистов, церемония прощания прошла во дворе дома, где живут родители погибшей Надежды.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, ттакже много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.