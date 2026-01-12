Губернатор Хинштейн обвинил российских депутатов в самозахвате водохранилища

Губернатор рассказал, что тема самозахватов береговой полосы в Курске поднимается часто. Аналогичная ситуация складывается в других районах, где протекают реки Тускарь и Сейм. Проблема актуальна и для Старооскольского водохранилища.

По данным главы региона, сотрудники областной прокуратуры проинформированы о нарушениях. Сотрудники подготовили целый ряд исковых заявлений в суды с различными требованиями. Александр Хинштейн на заседании поручил региональному Минприроды принять участие в данной работе.

Глава региона также распорядился вовлечь в эту деятельность комитет по законодательству. Он подчеркнул, что в прибрежной зоне водохранилища необходимо формировать инфраструктуру для организованного и комфортного отдыха граждан. По информации Хинштейна, есть информация о людях, которые нарушили законодательство РФ.

«В числе тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде, — разные люди, в том числе, как это принято говорить, уважаемые, как из числа жителей Курской, так и соседней Белгородской области. Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших, так и из числа соседей», — сказал Хинштейн на заседании облправительства.

Ранее сообщалось, что на певицу Долину подали в прокуратуру из-за пруда в загородном доме Подмосковья.