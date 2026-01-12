Искусственный водоем без документов: Долина при строительстве пруда на участке в Подмосковье нарушила закон?

Общественник Глеб Рыськов подал заявление в природоохранную прокуратуру на певицу Ларису Долину из-за пруда на ее участке в подмосковном загородном доме, сообщил The Voice со ссылкой на телеграм-канал 112.

По информации издания, общественник следит за тем, чтобы звезды шоу-бизнеса не нарушали законодательство РФ. Так, жалобы на артистов Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Алишера Моргенштерна* оказались обоснованными: прокуратура подтвердила нарушения. В настоящее время рассматривается дело в отношении телеведущего Александра Гордона.

«Искусственный пруд площадью 230 кв. м выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что прямо запрещено Водным кодексом», — говорится в обращении мужчины.

По данным общественника, искусственный пруд на участке 70-летней народной артистки был возведен с нарушениями: собственница участка не собрала необходимые документы, не провела экспертизы. Активист уверен, что водоем вырыли непосредственно в защитной полосе одного из безымянных ручьев на севере Подмосковья. В искусственном пруде обитают карпы.

Общественник просит ведомство провести проверку и привлечь певицу к административной ответственности, если его предположения окажутся оправданными. Кроме того, потребуется устранение пруда и восстановление почвы.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина покинула Россию.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.