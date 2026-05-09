О чем молиться 9 мая святителю Стефану Пермскому: главные прошения в день его памяти

Русская Православная Церковь в субботу, 9 мая, чтит память святителя Стефана, который в XIV веке был епископом Великопермским. Этого выдающегося подвижника называют не иначе как «апостолом зырян», а также просветителем Пермского края. REGIONS побеседовал на эту тему с Михаилом Ивановым — заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора и лидером общероссийского движения «Россия Православная».

Жизненный путь святителя

«Святитель Стефан Пермский — это великий светильник земли Русской. Он родился около 1340 года в Великом Устюге в семье причетника Симеона. С детства помогая отцу в храме, он часто общался с зырянами (древнее название народа коми), говорившими на своем языке. Это общение пробудило в душе юноши желание просветить этот народ светом Христовой веры», — рассказал Михаил Иванов.

Как отметил Михаил Иванов, постриг святитель принял в Ростовской обители, носившей имя святителя Григория Богослова. В стенах этого монастыря подвижник не только усердно предавался молитве и штудировал тексты Священного Писания, но также овладел греческим языком — это позволяло ему знакомиться с творениями отцов Церкви в оригинале, без переводов.

Создание зырянской азбуки

Центральным трудом всей жизни святителя, по сведениям Иванова, стало изобретение письменности для зырянского народа. Подвижник разработал так называемую пермскую азбуку, включившую в себя 24 знака. В основу этого алфавита отчасти легли местные языческие руны, которые святитель адаптировал для нужд христианского просвещения.

«Затем он перевел на зырянский язык главные богослужебные книги: Часослов, Псалтирь, избранные чтения из Евангелия и Апостола, а впоследствии — Октоих и Божественную литургию. Это был труд, сравнимый с подвигом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», — подчеркнул зампред ВРНС.

Начало миссии в Пермской земле

В 1379 году, как поведал Михаил Иванов, святитель Стефан явился в Москву к предстоятелю Русской церкви — митрополиту. К владыке он обратился с такими словами: «Благослови меня, Владыко, идти в страну языческую — Пермь. Хочу учить святой вере неверных людей. Я решился или привести их ко Христу, или сложить у них за Христа голову». Получив благословение, просветитель отправился в земли, где проживали зыряне.

Состязание с языческим жрецом

Миссионерскую проповедь святителя, по словам спикера, сопровождало множество чудес. Он без колебаний вступал в богословские диспуты с языческими волхвами. Самым известным эпизодом в истории его миссии стал поединок с верховным жрецом язычников по имени Пам.

«Святитель Стефан предложил пройти испытание огнем и водой: пройти сквозь горящую хижину и броситься в прорубь. Волхв согласился, но когда подожгли хижину, струсил и отказался. Пораженный этим, народ уверовал во Христа. Святитель Стефан сокрушал идолов, строил храмы, открывал училища, где зырянские дети обучались грамоте на родном языке. Многие из его учеников стали священниками и диаконами», — рассказал спикер.

О чем молятся святителю Стефану Пермскому и почему его называют победителем язычества

«Ему молятся о просвещении светом Христовой веры — как целых народов, так и отдельных людей, находящихся в неверии или заблуждении. Сегодня, когда на наших землях вновь распространяются секты и неоязычество, мы особенно нуждаемся в молитвенном предстательстве того, кто когда-то силой слова и любви победил язычество», — отметил Михаил Иванов.

