Волшебный напиток для кишечника и костей: почему ряженка должна быть в холодильнике

Кефир и йогурт давно заняли прочные позиции на полках магазинов, а вот ряженка часто остается в тени. Многие потребители покупают этот кисломолочный напиток лишь время от времени, воспринимая его просто как вкусную альтернативу привычным продуктам. Однако, как рассказала REGIONS врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына, ряженка обладает уникальными свойствами, которые делают ее одним из самых полезных продуктов для пищеварения, состояния костной ткани и иммунной системы. Специалист также объяснила, почему ряженка редко становится ежедневным напитком и кому она противопоказана.

«Ряженка — это недооцененный продукт, который многие зря игнорируют. В отличие от кефира, она не раздражает слизистую желудка, лучше усваивается и имеет более мягкий вкус. Ее регулярное употребление помогает наладить работу кишечника, укрепить кости и даже улучшить состояние кожи. Но, как и любой продукт, ряженка подходит не всем и не в любых количествах», — объясняет Светлана Черепицына.

По словам гастроэнтеролога, польза ряженки обусловлена технологией ее производства. Напиток получают путем сквашивания топленого молока. В результате этого процесса в нем образуется высокая концентрация молочнокислых бактерий, которые заселяют кишечник полезной микрофлорой.

Эти микроорганизмы подавляют рост гнилостных бактерий, улучшают перистальтику кишечника и помогают справляться с запорами. Кроме того, именно в кишечнике находится большая часть иммунных клеток организма, поэтому регулярное употребление ряженки способствует укреплению иммунитета.

«Ряженка — это пробиотик в чистом виде. Она подавляет рост гнилостных бактерий, улучшает перистальтику и помогает при запорах. Регулярное употребление ряженки способствует укреплению иммунитета, поскольку именно в кишечнике находится большая часть иммунных клеток», — комментирует Светлана Черепицына.

Важным достоинством напитка, по мнению эксперта, является высокое содержание легкоусвояемого кальция и фосфора. Благодаря наличию молочной кислоты эти микроэлементы эффективно всасываются в организме. Они необходимы для поддержания прочности костей и зубов, а также служат профилактикой остеопороза. Витамины группы B, входящие в состав ряженки, благотворно влияют на нервную систему, улучшают настроение и помогают справляться со стрессом.

«Ряженка — отличная основа для смузи и коктейлей. Смешайте ее с замороженными ягодами и медом — получится полезный десерт, который любят и дети, и взрослые», — добавляет Светлана Черепицына.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Врач отметила, что на полезные свойства ряженки влияет и ее способность не раздражать слизистую оболочку желудка — в отличие от кефира, который некоторым людям может доставлять дискомфорт. Благодаря более мягкому вкусу и лучшей усвояемости ряженка подходит тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом в стадии ремиссии.

«Кисломолочные продукты лучше чередовать. Ряженку можно пить 2–3 раза в неделю, а в остальные дни — кефир, йогурт, варенец. Так вы получите разнообразие бактерий», — советует Светлана Черепицына.

Светлана Черепицына также перечислила категории людей, которым стоит с осторожностью или вовсе отказаться от употребления ряженки. В группу риска входят:

лица с лактазной недостаточностью (непереносимостью молочного сахара),

пациенты с обострением гастрита, язвенной болезни и панкреатита,

люди с аллергией на молочный белок и ожирением (ряженка достаточно калорийна).

При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта перед включением напитка в рацион рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

«Если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, перед введением ряженки в рацион посоветуйтесь с врачом. В период ремиссии небольшие количества напитка обычно допустимы, но индивидуальная непереносимость возможна», — предупреждает Светлана Черепицына.

Чтобы получить от ряженки максимум пользы, недостаточно просто купить ее в магазине — продукт нужно еще и правильно выбрать, а затем грамотно хранить. Гастроэнтеролог дает несколько практических советов.

Первое, на что следует обратить внимание, — состав. На упаковке качественной ряженки должны значиться только молоко, закваска и, возможно, сливки. В правильном продукте не место стабилизаторам, загустителям, искусственным красителям и ароматизаторам.

Второй важный показатель — срок годности. Настоящая ряженка хранится не дольше 7–10 дней. Если производитель обещает более длительный срок, это верный признак того, что в напиток добавлены консерванты.

Третий момент — жирность. Оптимальный для повседневного употребления диапазон — от 2,5 до 4 процентов. Обезжиренная ряженка, по словам специалиста, теряет часть своих ценных свойств.

И наконец, условия хранения. Держать ряженку следует в холодильнике — при температуре от +2 до +6 градусов. После того как упаковка вскрыта, напиток необходимо выпить в течение суток, иначе он испортится.

«Не покупайте ряженку на рынках с рук. Соблюдение санитарных норм при производстве кисломолочных продуктов критически важно. Доверяйте проверенным производителям», — добавляет Светлана Черепицына.

Особую ценность ряженка представляет для двух возрастных категорий — детей и пожилых людей, считает эксперт. У малышей этот напиток участвует в формировании здоровой кишечной микрофлоры, поддерживает иммунную систему и способствует правильному росту костной ткани.

Для людей старшего возраста, по мнению специалиста, ряженка становится важным источником легкоусвояемого кальция, который помогает предотвратить остеопороз. Кроме того, она действует как мягкое слабительное, что актуально при возрастных проблемах с опорожнением кишечника.

«Детям можно начинать давать ряженку с 8–10 месяцев, начиная с одной чайной ложки и постепенно увеличивая объем. Пожилым людям достаточно одного стакана через день. Но в обоих случаях важно наблюдать за реакцией организма», — советует Светлана Черепицына.

Ряженка — это не только вкусный, но и очень полезный кисломолочный продукт, которому самое место в ежедневном меню. Напиток благотворно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта, делает кости крепче, укрепляет иммунную систему и положительно сказывается на состоянии нервной системы. Однако, как подчеркивает специалист, важно соблюдать несколько правил: не превышать рекомендованное количество, покупать только качественный продукт и помнить о существующих противопоказаниях.

«Ряженка не должна быть единственным кисломолочным продуктом в вашем меню. Но 2–3 стакана в неделю принесут организму огромную пользу. Пейте ряженку с удовольствием и будьте здоровы», — заключает врач-гастроэнтеролог.

