«Каждый раз масштабная»: президент Путин традиционно обратится к гражданам 9 Мая
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информирует РИА Новости, рассказал о ежегодной традиции. Каждое 9 мая, подчеркнул он, Владимир Путин выступает с масштабной речью, обращенной ко всем гражданам страны.
По информации издания, Путин примет участие в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. В рамках этого мероприятия состоится и традиционное выступление президента. В комментарии, который Песков дал автору информационного сайта «Вести» Павлу Зарубину, он указал, насколько масштабной и подробной будет речь главы государства.
«Она (речь президента РФ. — Прим. ред.) каждый раз масштабная», — отметил пресс-секретарь президента.
Каждый год в великий праздничный день в обращении к народу глава государства подводит итоги, поздравляет ветеранов и говорит о значении Победы.
Ранее сообщалось, что в Джакарте десятое шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая.