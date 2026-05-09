Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информирует РИА Новости, рассказал о ежегодной традиции. Каждое 9 мая, подчеркнул он, Владимир Путин выступает с масштабной речью, обращенной ко всем гражданам страны.

По информации издания, Путин примет участие в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. В рамках этого мероприятия состоится и традиционное выступление президента. В комментарии, который Песков дал автору информационного сайта «Вести» Павлу Зарубину, он указал, насколько масштабной и подробной будет речь главы государства.

«Она (речь президента РФ. — Прим. ред.) каждый раз масштабная», — отметил пресс-секретарь президента.

Каждый год в великий праздничный день в обращении к народу глава государства подводит итоги, поздравляет ветеранов и говорит о значении Победы.

Ранее сообщалось, что в Джакарте десятое шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая.