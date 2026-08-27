Хабиров не подписывал: фейковый указ о ЧС и запрете на публикации разослали по районам Башкирии

В четверг, 27 августа, на электронные почты администраций городов и районов Башкортостана стали поступать письма с документом, который был выдан за указ главы региона Радия Хабирова. Как информирует телеграм-канал «Фактчекинг по-башкирски», в нем говорилось о создании межведомственной рабочей группы, которая должна была заниматься ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных и технологических объектах. Также в документе содержалось требование не публиковать сведения о ЧП без согласования и ограничивать распространение информации о масштабах разрушений, сообщил mkset.ru.

Однако, как выяснилось, такого указа не существует. Проверка показала, что номер документа — «УГ-1536» — не соответствует официальным данным. На портале правовой информации Башкортостана августовские указы главы республики имеют трехзначные номера, и «УГ-1536» в эту последовательность не вписывается.

Кроме того, эксперты обратили внимание на содержание документа. В нем попытались представить запрет на публикацию информации о чрезвычайных ситуациях как обязательное требование рабочей группы. Однако подобные ограничения не могут вводиться обычным распоряжением такого органа — для них предусмотрены специальные правовые режимы, например контртеррористическая операция или чрезвычайное положение.

Жителям Башкирии рекомендуют проверять информацию о работе администрации только на официальных источниках и не доверять письмам из неизвестных адресов.

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