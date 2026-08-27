«Я всю жизнь тут живу и плачу налоги»: женщина, прожившая в РФ 35 лет, доказывает, что она россиянка

Жительница села Чалбышево в Красноярском крае, прожившая в России более 35 лет, узнала, что у нее нет российского гражданства. В середине апреля 2026 года миграционная служба вызвала женщину для проверки обоснованности выдачи паспорта. А затем пришел официальный ответ: гражданство отсутствует, паспорт недействителен и подлежит изъятию, сообщил prmira.ru.

По данным издания, жительница села Чалбышево в Енисейском районе Красноярского края оказалась в ситуации, когда многолетнее проживание в стране не гарантирует сохранения гражданства. Женщина переехала в регион из Казахстана в раннем детстве и провела здесь более трех десятков лет, ни разу не усомнившись в законности своего статуса. Однако в середине апреля 2026 года сотрудники миграционной службы вызвали ее в полицию для проверки документов, запросив сведения в школе, где она училась, и в сельской администрации.

«Мои родители русские, родом из Енисейского района, работали врачами. При советской власти их по распределению отправили работать в Казахстан. Там у них родилась я. После начала перестройки русские начали массово уезжать из Казахстана, и родители тоже. Где-то в 1989–1990 годах мы вернулись в Енисейский район и жили тут постоянно», — рассказала девушка «Проспекту Мира».

По информации издания, итогом проверки стало официальное уведомление из МВД: российское гражданство у женщины отсутствует, а паспорт объявлен недействительным и подлежит изъятию. На 8 сентября назначена встреча в миграционной службе, куда она обязана явиться с тремя поручителями, способными удостоверить ее личность. В качестве свидетелей требуются родственник, сотрудник местной администрации и человек, знавший ее с детства. Женщина уже подобрала таких людей, но сроки восстановления гражданства и дальнейшие шаги процедуры ей пока не известны. Ей остается только ждать решения миграционной службы.

«Я всю жизнь тут живу, я тут ходила в садик, школу, окончила университет. У меня ИП, я плачу налоги. Но каким-то образом, прожив в России 35 лет из своих 40, я вдруг стала не гражданином РФ», — рассказывает Юлия корреспонденту «ПМ».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить въезд мигрантам с любой судимостью.