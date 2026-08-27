Лето кончилось за сутки: в российском регионе с 29 августа ударят первые заморозки до -5 градусов

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают жителей Омской области о резком похолодании. С 29 августа по 3 сентября на территории региона ожидаются заморозки. Температура воздуха в ночные часы может опуститься до отметок от 0 до -5 градусов. Это явление синоптики уже классифицируют как опасное, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, регион ждет буквально мгновенная смена сезона. Всего за сутки летние температуры сменятся осенними холодами, что может повлечь серьезные последствия для сельскохозяйственных культур и коммунальных систем.

Жителей просят быть внимательными и заблаговременно позаботиться о защите теплолюбивых растений на своих участках. К концу первой недели сентября, по предварительным прогнозам, морозы отступят, но осень уже даст о себе знать.

Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза, чтобы быть готовыми к возможным перепадам температур.

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