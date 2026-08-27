Новый церковный год, Рождество Богородицы и Крест Господень: что отмечают православные в сентябре 2026 года

Для верующих православного исповедания сентябрь — это месяц, наполненный особым духовным смыслом. В этот период не просто сменяются сезоны: наступает новый год по церковному календарю. Сентябрь 2026 года окажется богатым на события — верующих ожидают двунадесятые торжества, дни памяти святых, периоды строгого воздержания и множество именин. Этот месяц становится отправной точкой нового богослужебного цикла, даря возможность обновить духовные силы, сообщил muksun.fm.

Начало индикта — церковное Новолетие

14 сентября (по юлианскому календарю — 1 сентября) православные отмечают Новолетие, именуемое также Началом индикта. Этот обычай зародился еще в IV веке. В день праздника в храмах совершаются молебны, во время которых прихожане испрашивают благословения на предстоящие дела и труды. Согласно византийской традиции, именно с этой даты ведется отсчет церковного года. В 2026 году будет встречаться уже 7545-й год от сотворения мира.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Двунадесятые торжества сентября

Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Событие считается одним из наиболее светлых и радостных в церковном году. Праздник посвящен чудесному рождению Девы Марии у праведных Иоакима и Анны, которые долгие годы молили Господа о даровании ребенка. В этот день принято обращаться к Богородице с просьбами о мире в семье, появлении наследников и исцелении от недугов. Торжество напоминает о начале спасительного пути, который привел к воплощению Спасителя.

Воздвижение Креста Господня (27 сентября). Событие завершает череду сентябрьских великих торжеств. Его установили в память об обретении Креста, на котором был распят Иисус Христос. Предание гласит, что святыня была обнаружена в IV веке святой Еленой — матерью императора Константина. Воздвижение служит каждому христианину напоминанием о победе над смертью и о необходимости нести собственный жизненный крест. Молитвы в этот день возносят с покаянием, просьбами об укреплении духа и заступничестве.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Дни траура и строгого воздержания

В сентябре есть не только праздничные даты, но и дни глубокой скорби, требующие особого смирения.

Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября). Эта дата выделяется в церковном уставе — она посвящена мученической кончине великого пророка, крестившего Господа. День отмечен строгим постом, который символизирует скорбь о случившемся. Верующим предписано отказаться от мяса, молочного и даже рыбы. Сохраняется благочестивый обычай в этот день не прикасаться к ножам и не употреблять пищу круглой формы — как напоминание о трагических обстоятельствах смерти святого.

Воздвижение Креста Господня (27 сентября). Несмотря на то, что дата принадлежит к числу великих праздников, этот день также постный. Воздержание подчеркивает святость события — крестных страданий Спасителя. В этот день разрешается горячая пища с растительным маслом, но без рыбы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Именины в сентябре

В православном месяцеслове практически каждый день сентября ознаменован памятью одного или нескольких угодников Божиих. Поэтому в этом месяце множество людей празднуют День ангела. Особо выделяется 12 сентября — день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который почитается как небесный защитник Санкт-Петербурга и многих воинов.

Сентябрь 2026-го дарует православным уникальную возможность: с молитвой вступить в новый духовный год, разделить радость великих торжеств, с должным смирением соблюсти посты и почтить небесных покровителей. Этот месяц побуждает подвести итоги лета, возблагодарить Творца за дары и с надеждой войти в осенние будни.

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