В Королеве проведут монолитные работы по возведению паркинга в ЖК «Космический Квартал»

В жилом комплексе «Космический Квартал» в Королеве группа «Самолет» продолжает работы по устройству монолитного железобетонного каркаса при строительстве многоуровневого надземного паркинга, рассчитанного на 488 машино-мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершили устройство фундаментной плиты и подземного этажа, приступили к работам на уровне первого этажа. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2028 года.

Площадь девятиэтажного гаража-стоянки составит 15,6 тыс. кв. м, там обустроят три помещения коммерческого назначения, станцию технического обслуживания на два поста, машино-места, лифты и лестницы. Въезд в паркинг будет доступен через автоматический шлагбаум. Прилегающая территория будет полностью благоустроена.

В состав комплекса войдут три жилых корпуса с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад, три многоуровневых наземных паркинга. Девелопер проведет реконструкцию действующей школы и построит новый учебный корпус.

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