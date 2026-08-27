Форвард «Сибири» рассказал о роли Евгения Кузнецова в команде

Нападающий «Сибири» Александр Мирзабалаев в разговоре со Sport24 поделился впечатлениями от игры в одной команде с обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым.

34-летний Кузнецов в начале августа подписал однолетний контракт с «Сибирью». В минувшем сезоне бывший партнер Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». Он набрал 29 (8+21) очков в 41 матче с учетом плей-офф.

«Евгений Кузнецов — взрослый игрок, наставник, помогает. Есть чему поучиться у него. Легенда „Вашингтона“ и российского хоккея. Он простой пацан! Обычный вообще. Как будто знали его сто лет, он со всеми пытается заговорить», — сказал Мирзабалаев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА встретятся в четвертьфинале Кубка мэра Москвы.