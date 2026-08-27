Вингер «Милана» станет одноклубником Батракова

«Милан» и «Галатасарай» договорились о трансфере португальского вингера Рафаэла Леау, сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, сумма сделки составит €45 млн без учета бонусов.

Это вторая крупная покупка турецкого гранда в нынешнее межсезонье. На прошлой неделе «Галатасарай» завершил трансфер Алексея Батракова за €25 млн без учета бонусов.

Рафаэл Леау выступал за «Милан» с 2019 года. За это время 27-летний вингер провел 291 матч за итальянский клуб, забив 80 мячей и отдал 65 передач. Также в активе футболиста 49 игр за сборную Португалии с шестью голами.

Накануне стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов. Всего в турнире могут сыграть шесть россиян, включая Батракова в составе «Галатасарая».