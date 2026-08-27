В здании омской мэрии в среду, 26 августа, состоялось очередное заседание комиссии, в ведении которой находятся вопросы сноса и обрезки зеленых насаждений. Участники обсуждали судьбу деревьев в разных районах города, в том числе в его центральной части, сообщил gorod55.ru.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) выступило с предложением спилить 31 дерево «вблизи здания 4 по улице Красный Путь» — то есть прямо у кинотеатра «Маяковский». Комиссия одобрила не только этот проект, но и обрезку еще 13 деревьев в других локациях.

По данным издания, речь идет о тех самых абрикосах, которые каждую весну становятся излюбленным фоном для фото у омичей самого разного возраста. Однако в заявке параметры предстоящей обрезки никак не конкретизируются — неизвестно, насколько сильно пострадают кроны. Работы запланированы на осень. Горожане уже выражают опасения по поводу того, что вместо аккуратного формирования кроны деревья могут остаться без ветвей — как это уже, по информации издания, случалось не раз.

«Нет, это будет не топинг, — заявила в ответ на уточняющий вопрос корреспондента Города55 Яна Бахта, заместитель директора УДХБ по зеленому хозяйству. — Мы обрежем только некоторые веточки. Я лично буду их обрезать. Вы видели, что с этими абрикосами? Там есть некротические ткани…».

По информации издания, омичи помнят судьбу яблоневой аллеи на улице Гагарина, которую весной 2025 года подвергли жесткой обрезке, фактически оставив одни стволы. Позже на этом месте высадили новые деревца, но и их в итоге выкорчевали — и теперь тротуары вдоль оживленной магистрали лишены зеленой защиты.

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