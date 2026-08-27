Легенда «Зенита» высказался о поражении петербуржцев от «Спартака»: «Оплеуха от главного конкурента»

Бывший полузащитник, заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о поражении петербургского клуба от «Спартака».

В пятом туре РПЛ «Зенит» в Москве уступил «Спартаку» со счетом 0:2 и в настоящее время занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Это оплеуха от главного конкурента. Матч меня расстроил, потому что по игре москвичи действительно заслуженно победили. „Спартак“ показал, что в данный момент готов чуть лучше „Зенита“, — сказал Аршавин.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил о наличии психологических проблем у «Зенита». Он призвал главного тренера Сергея Семака поскорее произвести замену недавних лидеров и больше доверять молодым игрокам.