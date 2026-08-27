В ЖК «Новый Зеленоград» в Химках началась отделка мест общего пользования пятого корпуса

В городском округе Химки, рядом с Зеленоградом, продолжается строительство ЖК «Новый Зеленоград», Ikon Development приступила к отделке мест общего пользования строящегося корпуса 5 корпуса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«При оформлении мест общего пользования мы уделили особое внимание функциональности пространства и удобству его использования. Поэтому в строящемся корпусе предусмотрена понятная навигация, а крупные изображения современной городской архитектуры в межквартирных холлах станут выразительной деталью интерьера», — сказала директор по маркетингу Анна Русь.

Стройготовность дома достигла 90%, в оформлении общественных пространств сочетаются серый и цвет слоновой кости. На полу и в отделке плинтусов специалисты будут использовать матовый керамогранит, стены выполнены в серой и светлой гамме. В межквартирных холлах на стенах появятся крупные изображения городов, высотных зданий и небоскребов.

Пятый корпус будет представлять собой двухсекционный 17-этажный дом общей площадью 23,8 тыс. кв. м. Он рассчитан на 448 квартир. В составе жилого комплекса уже введены в эксплуатацию десять жилых домов, на первых этажах работают более 30 объектов коммерческой инфраструктуры, включая магазины, кафе, предприятия сферы услуг, медицинский и спортивный центры. Вблизи есть муниципальный детский сад, частный детский сад Cosmo и начальная школа.

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