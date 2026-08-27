Жители Подмосковья подали более 400 заявок на киноплатформу
Киноплатформа Подмосковья собрала более 400 заявок
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
Киноплатформа Подмосковья собрала более 400 заявок на согласование съемочных мест с момента ее запуска в январе 2026 года, среди самых популярных округов по этому показателю — Красногорск, Дмитровский, Сергиево-Посадский. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Представители киноиндустрии с помощью цифровой платформы могут подобрать подходящую площадку и направить заявку на проведение съемок в режиме онлайн. Они могут выбрать вариант из 120 локаций с фотографиями и техническими описаниями. Сервис также позволяет получить консультационную и организационную поддержку Кинокомиссии Московской области и поддержку студенческих проектов.
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