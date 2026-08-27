Не проехал мимо: водитель остановил драку с ножом в центре Кемерова — инцидент обсуждают в Сети

Вечером 26 августа на бульваре Строителей в Кемерове произошла потасовка, которая попала на видео. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как двое мужчин выясняют отношения прямо посреди улицы. Словесная перепалка переросла в кулачный бой. По словам очевидцев, у одного из участников конфликта в руках был нож, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, никто серьезно не пострадал — отделались ссадинами и, вероятно, испорченным настроением. Остановить драку помог водитель, случайно проезжавший мимо. Мужчина не остался в стороне, вмешался и предотвратил возможные тяжелые последствия. Видео с его регистратора также попало в Сеть, и в комментариях кузбассовцы уже поблагодарили его за смелость и неравнодушие.

«Водитель смелый мужик, молодец», – написал один из подписчиков.

Пользователи соцсетей обратили внимание не только на сам инцидент, но и на музыкальное сопровождение — автор наложил на видео умиротворяющую мелодию, что создало довольно комичный контраст с происходящим.

Некоторые комментаторы также заметили, что в городе в последнее время участились подобные случаи, связанные с агрессивным поведением на улицах. В правоохранительных органах официальных комментариев о случившемся пока не давали. Однако жители надеются, что на видео обратят внимание и постараются найти участников конфликта, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций.

Ранее блогер Гоблин рассказал о драке на свадьбе друга, где его бил сам жених.