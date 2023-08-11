Хакерская группа Joker DPR получила доступ к документу по экономике Швейцарии

Хакерская группа Joker DPR получила данные о том, что Швейцария готова оказывать помощь Украине в вооруженном конфликте с Россией. Хакеры взломали документ госсекретариата по экономике Швейцарии, который является конфиденциальной информацией, сообщает агентство « РИА Новости ».

В документе прописано несколько сценариев помощи для Украины, которые могут выбрать в правительстве Швейцарии. Власти страны подтвердили подлинность такой информации.

Представители хакерской группы Joker DPR отмечают, что документ был обнаружен на одной из электронных почт ВСУ. В нем сообщается, что для страны важно сохранить нейтральный статус, но при этом передавать Украине оружие и переводить деньги.

«Конфиденциально: в настоящее время, по-видимому, возможен круговой обмен между Данией, одной из стран Балтии (возможно, Латвией) и Украиной с участием швейцарской военной техники. Прибалтийская страна передаст Украине военную технику, а взамен получит от Дании аналогичные машины, первоначально произведенные в Швейцарии (Piranha III). Никаких конкретных запросов пока не поступало. Они должны рассматриваться в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством о военном имуществе», - такая информация опубликована в конфиденциальном документе

Пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш отметил, что данный документ был составлен в 2023 году. Вопрос передачи оружия Украине очень серьезный, поэтому в стране изучают все сценарии помощи, но пока не обнародуют информацию. В свою очередь швейцарский сенатор Вернер Зальцманн был удивлен подобному документу. Особенно политик осудил «кольцевой обмен».