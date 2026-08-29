Звезда «Дома-2» тайно вышла замуж за мусульманина и ответила на слухи о бегстве жениха
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук тайно вышла замуж за предпринимателя Мартазанова
Фото: [соцсети]
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук, пережившая скандальный развод с Араем Чобаняном, вновь устроила свою личную жизнь. Телеведущая и модель призналась поклонникам, что тайно вышла замуж, сообщил Voice.
Поскольку избранник Ирины Саламбек Мартазанов является мусульманином, пара заключила брак в соответствии с исламскими обычаями. Об этом Пинчук рассказала в видеообращении, адресованном своим подписчикам и поклонникам.
Как выяснилось из откровений невесты, она попросила у будущего супруга лишь один свадебный дар — скромный букетик цветов. Однако Мартазанов решил преподнести презент с размахом: он прислал Ирине большую корзину цветов, которую из автомобиля вынесли двое мужчин. Этот жест, по-видимому, стал для возлюбленной приятным сюрпризом.
«Многие из вас, заходя в блог к Саламбеку, были в недоумении, когда он говорил про какую-то супругу. Так вот: конечно же, когда он говорит про супругу, он имеет в виду меня. А все потому, что Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никях. Я, конечно, это все не афишировала, все было сделано между нами. Но в силу того, что люди не знали этого, вы даже не представляете, какой негатив был в нашу сторону в начале наших отношений», — отметила Пинчук.
Избранник Пинчук, который также является победителем реалити-шоу «Сокровища императора», столкнулся с волной критики и упреков со стороны некоторых блогеров. Сама Ирина, комментируя ситуацию, пожаловалась на распространяемую о ее муже негативную информацию. В частности, речь идет о слухах, согласно которым Мартазанов якобы похитил у нее ₽100 млн и впоследствии покинул страну. Данные утверждения, по ее словам, не имеют под собой оснований.
В защиту Мартазанова выступила и бывшая подруга Кати Шкуро, которая охарактеризовала его как порядочного и достойного мужчину.
«Представляете, сколько людей прислали мне эту, типа, новость. Но это еще куда ни шло – хотя бы никто не умер и никто не заболел раком. Один раз вставили видео, где я плакала, в слова, что у меня кто-то разбился, что я больна и мне остался месяц», — отметила она.
Ранее сообщалось, что в Кемерове 80-летняя невеста отменила свадьбу за три дня до дня регистрации.