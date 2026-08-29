Звезда «Дома-2» тайно вышла замуж за мусульманина и ответила на слухи о бегстве жениха

Поскольку избранник Ирины Саламбек Мартазанов является мусульманином, пара заключила брак в соответствии с исламскими обычаями. Об этом Пинчук рассказала в видеообращении, адресованном своим подписчикам и поклонникам.

Как выяснилось из откровений невесты, она попросила у будущего супруга лишь один свадебный дар — скромный букетик цветов. Однако Мартазанов решил преподнести презент с размахом: он прислал Ирине большую корзину цветов, которую из автомобиля вынесли двое мужчин. Этот жест, по-видимому, стал для возлюбленной приятным сюрпризом.

«Многие из вас, заходя в блог к Саламбеку, были в недоумении, когда он говорил про какую-то супругу. Так вот: конечно же, когда он говорит про супругу, он имеет в виду меня. А все потому, что Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никях. Я, конечно, это все не афишировала, все было сделано между нами. Но в силу того, что люди не знали этого, вы даже не представляете, какой негатив был в нашу сторону в начале наших отношений», — отметила Пинчук.

Избранник Пинчук, который также является победителем реалити-шоу «Сокровища императора», столкнулся с волной критики и упреков со стороны некоторых блогеров. Сама Ирина, комментируя ситуацию, пожаловалась на распространяемую о ее муже негативную информацию. В частности, речь идет о слухах, согласно которым Мартазанов якобы похитил у нее ₽100 млн и впоследствии покинул страну. Данные утверждения, по ее словам, не имеют под собой оснований.

В защиту Мартазанова выступила и бывшая подруга Кати Шкуро, которая охарактеризовала его как порядочного и достойного мужчину.

«Представляете, сколько людей прислали мне эту, типа, новость. Но это еще куда ни шло – хотя бы никто не умер и никто не заболел раком. Один раз вставили видео, где я плакала, в слова, что у меня кто-то разбился, что я больна и мне остался месяц», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Кемерове 80-летняя невеста отменила свадьбу за три дня до дня регистрации.