Дрова на зиму: 5 ошибок, из-за которых они гниют, а не горят

Конец лета в Талдоме: плед, чай, камин — и вдруг дрова шипят, дымят и гаснут. Знакомо? Скорее всего, вы храните их неправильно. Дожди, сырость и морозы превращают отличное топливо в бесполезные чурки, если не организовать место для хранения по уму. Рассказываем, как сделать дровник на даче, чтобы дрова горели жарко, а не плесневели. Об этом сообщает REGIONS.

Все начинается с места. Дровник должен стоять на сухом, ровном и хорошо проветриваемом участке. Низины, где скапливается вода, исключите сразу. И не ставьте поленницу под водосточной трубой, вплотную к глухому забору, рядом с мангалом или газовым баллоном — это неудобно и опасно. МЧС рекомендует держать дрова и уголь не ближе 10 метров от жилых построек. И убедитесь, что к дровам можно подъехать зимой, а подъезд не перекрыт.

Сам дровник не обязан быть капитальным сараем. Главное — защита от осадков и приток воздуха. Навес с открытыми боками — отличный вариант. Если пристраиваете к стене дома, оставьте зазор 5–10 см между поленьями и стеной. Отдельный дровник — идеал: крыша с хорошим свесом, приподнятый пол и решетчатые стенки. Круглая поленница с наклоном наружу тоже работает — внутри создается тяга, да и смотрится декоративно. Сарай допустим только с вентиляцией, иначе влага не испарится. А если ставите штабель прямо под открытым небом, накройте его тентом, но не затягивайте бока — воздух должен гулять.

Нижний ряд никогда не кладите прямо на землю — влага поднимутся, дерево потемнеет и сгниет. Приподнимите поленницу хотя бы на 15 сантиметров. Подойдут бетонные блоки, тротуарная плитка, деревянные лаги с настилом. Поддоны тоже можно, но ставьте их на опоры. Площадку вокруг лучше отсыпать щебнем — он отводит воду и не дает траве зарастать.

Укладывать поленья нужно так, чтобы штабель был устойчивым, а между поленьями оставались зазоры. При рядовой укладке кладите их параллельно, края укрепляйте перекрестной кладкой. Для круглой поленницы выкладывайте по кругу, оставляя в центре пространство — воздух будет проходить даже внутри. И никогда не забивайте дровник под завязку до крыши: оставьте просвет, чтобы влага уходила.

Свежие дрова могут содержать до 60% влаги, а горят хорошо при 15–20%. Естественная сушка под навесом занимает от полугода до полутора лет — зависит от породы, толщины поленьев и погоды. Поэтому не надейтесь на быструю подготовку осенью: закладывать дрова на будущий сезон нужно заранее. Понять, что дрова готовы, просто: они звонко стучат друг о друга, на торцах появляются трещины, кора отслаивается, а вес становится заметно легче.

Перед дождливой осенью проверьте крышу, укрепите расшатанные доски, выровняйте основание. Разделите поленья по степени сухости: те, что уже готовы, положите ближе к забору, свежие — в проветриваемую часть. И не заносите весь запас в дом — вместе с дровами можно принести насекомых и споры плесени. Оставляйте внутри только небольшую партию на растопку. Правильное хранение — это сухость, воздух и приподнятый пол. Сделайте это правильно, и камин будет греть, а не чадить.



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