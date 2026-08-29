Циклон уходит на юго-восток, а давление падает: Леус рассказал о погоде в Москве и Подмосковье 29 августа

В субботу, 29 августа, столичный регион окажется под влиянием циклональной части антициклона, который медленно смещается в юго-восточном направлении. В такой синоптической ситуации в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, при этом существенных осадков синоптики не прогнозируют. Соответствующим прогнозом в канале на платформе «Макс» поделился ведущий сотрудник прогностического центра «Фобос» Михаил Леус.

«Москва: без существенных осадков», — отметил эксперт.

По информации эксперта, температурный фон в столице составит +20…+22 градуса, в Московской области столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление, как сообщается, начнет постепенно понижаться и достигнет отметки 753 миллиметров ртутного столба, что все еще превышает климатическую норму для этого времени года.

В воскресенье, 30 августа, погода начнет меняться. Во второй половине дня в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ночные температуры опустятся до +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Таким образом, воскресный день будет теплее ночи примерно на десять градусов, а осадки, если и случатся, не будут носить затяжной характер.

Ранее сообщалось, какой будет погода 1 сентября в Москве и Подмосковье.