Удар или урок? Любовь Аксенова призналась, что ее уволили из сериала «Папины дочки» сразу после утверждения на роль

Актриса Любовь Аксенова впервые публично рассказала о громкой неудаче, постигшей ее на заре творческого пути. Звезда призналась, что в возрасте 17 лет была официально утверждена на роль старшей сестры в популярном ситкоме «Папины дочки» (12+), однако вскоре покинула проект по инициативе создателей, сообщил Super.

По информации издания, Аксеновой прочили роль Маши Васнецовой — одной из центральных героинь сериала. Однако в итоге этот персонаж достался Мирославе Карпович, которая впоследствии и прославилась благодаря этой работе. Как призналась сама Любовь, в тот момент исключение из масштабного телевизионного проекта стало для нее серьезным эмоциональным ударом.

«Пришли на площадку, я чувствовала: что-то не так, хоть и очень старалась. Спустя неделю маме позвонила продюсер и сказала, что проблема в том, что Люба выглядит очень молодо. Для меня это был удар, ведь я уже всем хвасталась, что буду звездой», — вспомнила Аксенова в шоу «Актерская студия».

Тем не менее, прошедшие годы, по ее словам, изменили восприятие той ситуации. Сегодня случившееся она рассматривает как важный профессиональный урок. Именно этот эпизод, как подчеркнула актриса, кардинально изменил ее отношение к актерской профессии и помог по-новому взглянуть на трудности, неизбежные в творческой среде.

Ранее сообщалось, что актер из Подмосковья снялся в новом фильме о предотвращении теракта вместе со звездами «Доярки из Хацапетовки».